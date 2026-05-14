Life.ru вошёл в число номинантов премии «Бренд года в России 2026»

Организаторы IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» подвели итоги первого отборочного этапа. Претендентами на победу стали 60 отечественных брендов, разделённых на высшую и первую лиги. Итоги соревнования прокомментировала исполнительный директор премии Ольга Маркелова.

«При оценке заявок на первом этапе наши эксперты обратили внимание, что конкурсанты очень быстро реагируют на изменения и в первую очередь стараются соответствовать ожиданиям российских потребителей. Это действительно важно», — рассказала Маркелова.

По её словам, цель премии — не только выделить уже состоявшиеся бренды, но и поддержать новые компании с высоким потенциалом. Кроме того, соревнование проходит отдельно в высшей и первой лигах, что позволяет справедливо оценить достижения как опытных игроков, так и новичков в отрасли.

Среди претендентов высшей лиги — производители медицинской техники, товаров для сна, детского питания, алкоголя, бытовой химии. Также представлены и интернет СМИ, в том числе Life.ru, Super.ru и «Чемпионат.com». В первой лиге — бренды мебели, сантехники, готовой еды и консалтинговые услуги.

Приём заявок на второй отборочный этап продолжается. Победителей назовут на торжественной церемонии в Москве в ноябре.

