Опубликованы рейтинги «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы»

Ассоциация менеджеров представила итоги рейтингов «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы» по Свердловской и Нижегородской областям. Проект направлен на выявление наиболее профессиональных управленцев в регионах России, а также лидеров в отдельных отраслях и функциональных направлениях.

Рейтинг реализуется при поддержке ИД «Коммерсантъ». Его региональная версия основана на федеральном проекте «ТОП-1000 российских менеджеров» и впервые проводится в Свердловской и Нижегородской областях.

Ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциация менеджеров проводит с 2001 года. За это время он стал одним из наиболее заметных инструментов оценки профессиональной репутации руководителей высшего звена. Лауреатами проекта за годы его существования стали более 18 тыс. управленцев по всей стране.

Методология рейтингов строится на принципе «лучшие выбирают лучших». В ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивали достижения коллег в своих функциональных направлениях. При формировании списка учитывались вклад руководителя в развитие компании, деловая репутация и ряд специализированных показателей.

Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин отметил, что в условиях, когда значительная часть бизнеса сосредоточена за пределами столичных центров, а конкуренция за талантливых управленцев усиливается, особенно важно своевременно выявлять и поддерживать сильных руководителей на местах.

«Именно от их профессионализма и управленческих решений во многом зависят темпы развития региональной экономики, создание новых рабочих мест и внедрение инноваций. Все лауреаты, вошедшие в рейтинг, — это признанные лидеры, которые не только достигают выдающихся результатов, но и формируют будущее своих отраслей и региона», — сказал он.

По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, большинство лауреатов региональных рейтингов составляют высшие руководители. В ТОП-100 по Нижегородской области вошли 73 таких управленца, по Свердловской области — 67. Самой многочисленной отраслью в рейтингах «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы» стала промышленность. На неё приходится 32% руководителей, вошедших в список по Свердловской области, и 33% — по Нижегородской.

В рейтинги также вошли управленцы из сфер информационных технологий и связи, строительства и девелопмента, энергетики и топливного комплекса, торговли, сельского хозяйства, медицины, машиностроения, транспорта и логистики. Кроме того, в списках представлены руководители из производства товаров повседневного спроса, финансового сектора и креативных индустрий.

Составление рейтинга проходило в три этапа. Сначала организаторы собирали заявки, затем проводилось экспертное онлайн-голосование, после чего были опубликованы результаты. Управленцы, набравшие максимальное количество баллов в своих функциональных направлениях, получат сертификаты на обучение в одной из крупнейших бизнес-школ страны.

Организатором рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» выступает Ассоциация менеджеров. Проект реализован при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, Портала малого и среднего бизнеса Свердловской области, Министерства промышленности и науки Свердловской области, Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Рейтинг создан на базе ежегодного федерального проекта «ТОП-1000 российских менеджеров». Его региональная версия впервые охватила Свердловскую и Нижегородскую области и должна помочь выделить сильнейших управленцев в ключевых для регионов сферах.

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России. Её деятельность направлена на профессиональное развитие сообщества управленцев, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса и интеграцию в глобальную экономику.

Ассоциация была создана в 1999 году. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее важным социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед компаниями, обществом и властью.

А в конце 2025 года, в Москве наградили лауреатов премии «ТОП-1000 российских менеджеров». Церемония прошла 9 декабря в театре «Геликон-Опера». Награда отмечает лучших управленцев России, чьи достижения, профессиональная репутация и управленческие решения способствуют росту бизнеса, развитию отраслей и укреплению экономики страны. В 2025 году за звание лучших в своих направлениях боролись более 300 руководителей российских компаний.