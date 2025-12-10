В Москве, в театре «Геликон-Опера», 9 декабря были названы лауреаты 23-й премии «ТОП-1000 российских менеджеров», организованной Ассоциацией менеджеров. Престижная награда отмечает лучших управленцев России, чьи достижения и безупречная репутация способствовали росту бизнеса, развитию отраслей и укреплению экономики страны.

«За два десятилетия премия «ТОП-1000 российских менеджеров» стала уникальной площадкой для признания лучших руководителей страны — тех, кто каждый день создает будущее российского менеджмента, бизнеса и экономики. Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам. Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны», — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

В Москве наградили лауреатов премии «Топ-1000 российских менеджеров». Фото © Пресс-служба Ассоциация менеджеров

В Москве наградили лауреатов премии «Топ-1000 российских менеджеров». Фото © Пресс-служба Ассоциация менеджеров

В этом году более 300 руководителей российских компаний боролись за звание лучших в своих областях. Экспертное жюри, состоящее из академиков и лауреатов прошлых лет, тщательно изучило заявки от самых достойных кандидатов из различных индустрий. В итоге были определены победители в 18 ключевых номинациях, а также в специальной категории «Лучший независимый директор».

Проект «ТОП-1000 российских менеджеров», включающий в себя рейтинг, публикуемый газетой «Коммерсант», и одноименную премию, ежегодно отмечает лидеров, внесших значительный вклад в развитие бизнеса, отраслей и экономики. Более 200 членов Академии премии, представляющих бизнес, СМИ и экспертное сообщество, путем закрытого голосования выбирают самых выдающихся управленцев, которые ранее заняли первые места в рейтинге.

Среди отмеченных в этом году: Хачатур Помбухчан («МегаФон») как «Лучший высший руководитель», Евгений Черняков («Северсталь Менеджмент») как «Лучший коммерческий директор», Дарья Крячкова («Норильский никель») как «Лучший директор по персоналу», Олег Третьяк («Газпромнефть») как «Лучший директор по цифровой трансформации», Алексей Гиязов (Альфа-Банк) как «Лучший директор по маркетингу», Максим Лунев («Российские железные дороги») как «Лучший директор по связям с общественностью», Наталья Бетяева («Авито») как «Лучший директор по закупкам», Андрей Усенок («Авито») как «Лучший директор по кибербезопасности», Марина Слуцкая («ДОМ.РФ») как «Лучший директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности». Дмитрий Алексеев (Х5 Retail Group) стал победителем в номинации «Лучший независимый директор».

В Москве наградили лауреатов премии «Топ-1000 российских менеджеров». Фото © Пресс-служба Ассоциация менеджеров

С целью развития управленческого потенциала в регионах, в 2025 году ассоциация запускает новый проект – рейтинги «Топ-100 российских менеджеров. Регионы». Этот проект призван выявить наиболее профессиональных руководителей в Нижегородской и Свердловской областях, которые являются лидерами в своих сферах. Приём заявок на участие в региональных рейтингах открыт.

Ранее Life.ru писал, что в Саранске состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской Народной премии «Голос героев», в ходе которой наградили более 40 лауреатов из разных регионов страны. В рамках двухдневной программы состоялись медиаконференция, квест для школьников, благотворительный аукцион и мотивационная встреча.