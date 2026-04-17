17 апреля, 10:05

«Маленькие герои большой страны»: В России назвали 40 лучших муниципалов премии «Служение»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В Москве подвели итоги третьего сезона Всероссийской муниципальной премии «Служение». На заседании наблюдательного совета утвердили 40 победителей и лауреатов, которые внесли особый вклад в развитие своих городов и сёл. Об этом сообщил ТАСС.

Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации президента. В этом году активность участников побила рекорды: поступило 63 397 заявок — это в полтора раза больше, чем годом ранее (тогда было 41 тысяча). Люди боролись за победу в 11 номинациях, среди которых «Развитие территории — благополучие жителей», «Диалог с населением — открытость власти» и другие.

Первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко особо отметил взрывной рост народного голосования. Если в прошлом году свои голоса отдали 955 тысяч граждан, то в этом — уже 1,66 миллиона (рост также в 1,5 раза).

«Оно действительно становится по-настоящему народным», — подчеркнул Кириенко.

Больше всего симпатий (почти 271 тысяча) получила номинация «Единство народов России — сила страны», которую предложили сами муниципалы. Далее идут «Великое наследие для будущих поколений» (202 тысячи) и «Развитие территории — благополучие жителей» (189 тысяч).

Торжественная церемония награждения пройдёт 21 апреля в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Мероприятие проводится по поручению президента Владимира Путина и объединит представителей местного самоуправления со всей страны.

Ранее Life.ru писал, что журналист Сергей Прудников удостоен премии «Золотое перо России» в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга». Церемония награждения прошла в Москве, в Центральном доме Российской Армии. Там подвели итоги профессиональной премии по результатам работы медиасообщества в 2025 году.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Дарья Денисова
