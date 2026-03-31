В Москве наградили лауреатов премии «Событие года»

В Доме Союзов в Москве состоялась церемония подведения итогов XIV Национальной премии событийной индустрии «Событие года». Это ежегодное мероприятие, традиционно объединяющее ключевых игроков отрасли, служит основной платформой для анализа текущих тенденций рынка и определения стандартов качества для всех его участников.

Юлия Жоля, продюсер премии и глава Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), подчеркнула, что проекты-победители демонстрируют актуальные тенденции: усиление технологической составляющей и мультимедийности, встраивание брендов в культурный и спортивный контекст, рост сегментов MICE и HR, распространение гибридных форматов, а также увеличение числа патриотических и социокультурных проектов. Она добавила, что присуждение премии свидетельствует о способности индустрии адаптироваться к новым условиям.

В этом году жюри оценивало проекты в номинациях, охватывающих благотворительность, городские праздники, спортивные и культурные фестивали. Высокая конкуренция, по словам организаторов, свидетельствует о динамичном развитии сферы, где каждое успешное событие устанавливает новые стандарты.

Статуэтки вручили в 38 основных и трёх специальных номинациях. Полный список победителей опубликован на официальном сайте премии.

Главный приз — Гран-при — достался проекту «Симфония инноваций» (GTO GROUP). Работа также завоевала золото в номинациях «Концерт года» и «Культурное событие года», став примером синтеза классической музыки, мультимедиа и передовых технологий.

Своим фаворитом новостной партнёр премии, платформа «Дзен», назвал Форум «Территория» «Ростелекома», организованный IVS Group. В пресс-службе отметили способность форума объединять лидеров мнений и запускать актуальные дискуссии, которые находят отклик у широкой аудитории. Мероприятие признали образцом того, как деловое событие может превратиться в культурный феномен, оказывающий долгосрочное влияние на профессиональное сообщество.

