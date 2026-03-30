Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова

Согласно Указу Президента Российской Федерации, мэр города Грозного Чеченской Республики Хас-Магомед Шахмомедович Кадыров удостоен ордена Дружбы.

Награда присвоена за заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира, а также за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и города Грозного.

Хас-Магомед Кадыров занимает пост мэра столицы Чечни с 2021 года. За это время под его руководством город активно развивается: реализуются крупные инфраструктурные проекты, благоустраиваются общественные пространства, растёт туристическая привлекательность Грозного.

Орден Дружбы — одна из государственных наград Российской Федерации, которая вручается за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

