30 марта, 12:30

Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Обложка © ТАСС / POOL / Станислав Красильников

Глава государства Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Информация следует из соответствующего указа российского лидера.

Согласно Указу Президента Российской Федерации, мэр города Грозного Чеченской Республики Хас-Магомед Шахмомедович Кадыров удостоен ордена Дружбы.

Награда присвоена за заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира, а также за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и города Грозного.

Хас-Магомед Кадыров занимает пост мэра столицы Чечни с 2021 года. За это время под его руководством город активно развивается: реализуются крупные инфраструктурные проекты, благоустраиваются общественные пространства, растёт туристическая привлекательность Грозного.

Орден Дружбы — одна из государственных наград Российской Федерации, которая вручается за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Невеста награждённого Путиным бойца Сергея Ярашева рассказала о его самочувствии
Ранее президент России Владимир Путин провёл в Екатерининском зале Кремля церемонию чествования молодых деятелей культуры. Глава государства лично вручил премии тем, кто внёс значительный вклад в развитие отечественного искусства, а также отметил авторов лучших произведений и проектов, созданных для детской и юношеской аудитории.

BannerImage
Оксана Попова
