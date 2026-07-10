Новак предупредил о спекуляциях перекупщиков на рынке топлива

На топливном рынке появился спекулятивный фактор: отдельные перекупщики пользуются нехваткой горючего, чтобы заработать и поднять цены. Об этом рассказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Он подчеркнул, что за ценами нужно внимательно наблюдать. По словам чиновника, следить за ситуацией должны и региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), и региональный штаб, не допуская искусственного роста стоимости топлива.

«Хотел обратить внимание, что сейчас в условиях дефицита часто возникает такой спекулятивный фактор, когда пытаются некоторые перекупщики использовать эту ситуацию, дополнительно заработать, повысить цены. За этим нужно внимательно следить, в том числе и региональным управлениям ФАС и региональному штабу», — сказал Новак.

Ранее правительство РФ ввело запрет на вывоз дизельного топлива за рубеж. Новак отметил, что положение на внутреннем рынке остаётся сложным: спрос на моторное топливо вырос примерно на треть. Он также добавил, что в июле в страну начнут поступать импортные нефтепродукты, чтобы стабилизировать обеспечение регионов.