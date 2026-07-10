Женился на россиянке и лишился допуска: Испанского военного заподозрили в шпионажа

Испанского сержанта ВМС отстранили от работы с секретной информацией после того, как выяснилось, что он не сообщил о браке с гражданкой России и получении паспорта РФ. Решение разведки поддержал суд. Об этом сообщила газета El Pais.

Национальная судебная коллегия Испании признала законным решение Национального разведывательного центра, который ранее лишил сержанта ВМС доступа к сведениям под грифом NATO Secret. Мужчина служил на подводной лодке и специализировался на радиоэлектронной борьбе. Основанием для такого шага стали результаты проверки, выявившей «конфликт интересов и риски для защиты секретной информации».

Выяснилось, что в декабре 2023 года военнослужащий зарегистрировал брак с россиянкой в Турции, однако не уведомил об этом разведслужбу. Между тем обладатели допуска обязаны сообщать обо всех значимых изменениях в личной жизни. Кроме того, по данным СМИ, он не поставил в известность руководство и о получении российского гражданства. До этого мужчина имел украинский паспорт, а затем стал гражданином Испании.

Сержант попытался оспорить решение в суде. Его защита настаивает, что наличие российского гражданства само по себе не свидетельствует об отсутствии лояльности, а после начала судебного процесса он отказался от этого паспорта. Теперь адвокат намерен обратиться с жалобой в Верховный суд.