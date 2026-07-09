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9 июля, 11:02

В МИД РФ пообещали ответ на высылку военных атташе из Посольства РФ в Италии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия ответит на высылку двух военных атташе посольства в Риме. Об этом заявили в МИД РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Италия объявила персонами нон грата двух военных атташе российского посольства. Как заявил глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни, решение принято после задержания лиц, подозреваемых в шпионаже. Дипломатам предписано покинуть страну в 72 часа.

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Напомним, 7 июля стало известно, что в Риме задержали двух человек по делу о якобы шпионаже в пользу России. Главным фигурантом следствие считает 59-летнего бывшего сотрудника итальянской разведки, служившего в карабинерах. По версии правоохранителей, он получал деньги за сведения, которые затем «передавал предполагаемому представителю российских спецслужб».

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Никита Никонов
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