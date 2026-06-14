В МИД пригрозили Польше болезненным ответом при посягательстве на дипнедвижимость

Москва заявила о готовности принять ответные меры в случае действий против российской дипломатической недвижимости в Польше. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью РИА «Новости».

Российская сторона внимательно следит за риторикой Варшавы в отношении дипобъектов и считает её устойчиво негативной.

«Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», — сказал Климов.

Напомним, в конце прошлого года МИД Польши заявил о закрытии генконсульства России в Гданьске. Кроме высылки дипломатов, польские власти намерены отобрать и земельный участок, принадлежащий России. В Москве предупредили о серьёзных последствиях для Варшавы в случае присвоения объекта. Территория была безвозмездно передана СССР как компенсация за уничтоженное в войну консульство царской России.