В Риме задержали двух человек по делу о шпионаже в пользу России

Двух человек задержали в Риме по делу о передаче России закрытой информации, связанной с безопасностью Италии. Операцию провели сотрудники специального подразделения карабинеров ROS.

Главным фигурантом следствие считает 59-летнего бывшего сотрудника итальянской разведки, ранее служившего в карабинерах. По версии правоохранителей, он получал деньги за сведения, которые затем передавал предполагаемому представителю российских спецслужб.

Как утверждает La Repubblica, контакт со стороны России работал в посольстве в Риме и обладал дипломатическим иммунитетом. Издание также пишет, что среди переданных данных могла быть информация о сотрудниках итальянской контрразведки.

Для сбора сведений основной подозреваемый, как полагают следователи, использовал шесть источников. Среди них были четверо действующих военных, занимавших должности с высоким уровнем допуска.

Всего по делу проходят семь человек: двое находятся под арестом, ещё пятеро остаются под следствием. Им в зависимости от роли вменяют шпионаж, разглашение государственных секретов и незаконный доступ к компьютерным системам.

Расследование началось в мае 2025 года. За подозреваемыми наблюдали, проводили обыски и изучали их электронные устройства. Виновность фигурантов должен установить суд.

С начала 2026 года это уже не первый шпионский скандал в Европе, в котором якобы фигурирует Россия. В январе в Германии задержали женщину, якобы собиравшую сведения о беспилотниках и поставках техники Украине, а в марте — ещё двух подозреваемых в слежке за поставщиком дронов. В апреле немецкие правоохранители сообщили об аресте гражданина Казахстана, которого обвинили в передаче Москве данных об оборонных предприятиях, военной помощи Киеву и колоннах НАТО. В мае Австрия выслала трёх российских дипломатов по подозрению в радиоэлектронном шпионаже, а в июне прокуратура Швеции предъявила бывшему военному обвинение в попытке передать секретные сведения российским спецслужбам. В большинстве этих дел расследования или судебные разбирательства ещё продолжаются.