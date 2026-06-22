Польша тайно судит украинских шпионов: Обвинения засекретили, чтобы не злить «союзников»

Прокуроры в Польше расследуют несколько дел о шпионаже в пользу Украины, при этом все материалы держат в тайне. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным агентства, разбирательства проходят в закрытом режиме. В материале также отмечено, что засекречивание обвинительных заключений со стороны местного надзорного ведомства — это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы не афишировать истинный статус подсудимых, которые являются стратегическими партнёрами государства.

По сведениям Rzeczpospolita, украинская разведка кратно наращивает своё присутствие в стране. Офицер контрразведки Польши в беседе с журналистами отметил, что за последние годы количество оперативников в дипломатических «станциях» увеличилось в среднем на 100–200%. И это не предел. Второй собеседник издания вообще назвал украинские спецслужбы самыми активными игроками среди всех иностранных разведок, действующих сейчас в пределах польских границ.

Напряжение между Варшавой и Киевом усилилось после того, как в конце мая Владимир Зеленский побывал на перезахоронении одного из руководителей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его жены в Киевской области. Кроме того, украинский лидер дал отдельному центру специальных операций «Север» сил спецопераций ВСУ имя «героев УПА*». Президент Польши Кароль Навроцкий в свою очередь лишил главаря киевского режима ордена Белого Орла. Эту награду украинскому лидеру вручил в 2023 году прежний глава государства Анджей Дуда.

А ранее премьер Польши Дональд Туск назвал нагнетание конфликта между Варшавой и Киевом стратегической ошибкой. По его мнению, такое противостояние дорого обойдётся обеим сторонам — и в деловом, и в геополитическом плане, и для репутации. Он подчеркнул, что в политике ошибка хуже преступления.

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