Черепахи-шпионы и рыбы с датчиками: Пекин заявил о «невидимой войне» у своих берегов

Иностранные разведки взяли на вооружение живых обитателей моря. С таким предупреждением выступило министерство государственной безопасности КНР, сообщает The Guardian.

По сведениям ведомства, на морских животных крепится специальная аппаратура. Эти устройства способны непрерывно передавать сведения о температуре воды, солёности и направлении течений. Кроме того, подобные технологии применяются для составления карт рельефа дна и отслеживания передвижений субмарин. В китайской спецслужбе происходящее характеризуют предельно жёстко.

«В морях вокруг Китая тихо разворачивается «невидимая тайная война», — говорится в публикации.

Среди носителей шпионского оборудования названы черепахи и рыбы. Помимо них, в арсенале зарубежных разведок значатся буи с метеорологическими и акустическими датчиками, а также автономные глайдеры, работающие на энергии волн и солнца.

Это не первый подобный сигнал из Пекина. Ещё в 2024 году органы национальной безопасности КНР изъяли несколько аппаратов, собиравших данные о морской активности страны. В числе обнаруженного оказались специализированные «маячки», обеспечивающие подводную навигацию иностранных подлодок.

Ранее СМИ сообщали, что Разведывательное управление Министерства войны США ввело максимальный уровень угрозы вероятного шпионажа со стороны Израиля в отношении американских чиновников. Решение приняли в последние недели на фоне обострения вокруг Ирана и усилившихся опасений по поводу активности израильских спецслужб. Во внутреннем документе из семи страниц говорится о достижении «критического уровня» возможностей Тель-Авива по сбору технической и агентурной информации.