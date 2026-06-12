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12 июня, 16:28

Черепахи-шпионы и рыбы с датчиками: Пекин заявил о «невидимой войне» у своих берегов

МИД Китая: Иностранные спецслужбы используют морских животных для шпионажа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SaltedLife

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SaltedLife

Иностранные разведки взяли на вооружение живых обитателей моря. С таким предупреждением выступило министерство государственной безопасности КНР, сообщает The Guardian.

По сведениям ведомства, на морских животных крепится специальная аппаратура. Эти устройства способны непрерывно передавать сведения о температуре воды, солёности и направлении течений. Кроме того, подобные технологии применяются для составления карт рельефа дна и отслеживания передвижений субмарин. В китайской спецслужбе происходящее характеризуют предельно жёстко.

«В морях вокруг Китая тихо разворачивается «невидимая тайная война», — говорится в публикации.

Среди носителей шпионского оборудования названы черепахи и рыбы. Помимо них, в арсенале зарубежных разведок значатся буи с метеорологическими и акустическими датчиками, а также автономные глайдеры, работающие на энергии волн и солнца.

Это не первый подобный сигнал из Пекина. Ещё в 2024 году органы национальной безопасности КНР изъяли несколько аппаратов, собиравших данные о морской активности страны. В числе обнаруженного оказались специализированные «маячки», обеспечивающие подводную навигацию иностранных подлодок.

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Ранее СМИ сообщали, что Разведывательное управление Министерства войны США ввело максимальный уровень угрозы вероятного шпионажа со стороны Израиля в отношении американских чиновников. Решение приняли в последние недели на фоне обострения вокруг Ирана и усилившихся опасений по поводу активности израильских спецслужб. Во внутреннем документе из семи страниц говорится о достижении «критического уровня» возможностей Тель-Авива по сбору технической и агентурной информации.

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Юрий Лысенко
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