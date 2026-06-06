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Регион
6 июня, 13:52

США подняли до высшего уровень угрозы израильского шпионажа против чиновников

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Максимальный уровень угрозы возможного шпионажа со стороны Израиля в отношении американских чиновников был введён Разведывательным управлением Министерства войны США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Решение американской военной разведки было принято в последние недели на фоне обострения вокруг Ирана и усиления опасений по поводу активности израильских спецслужб. Во внутреннем семистраничном документе, о котором сообщает телеканал, говорится о достижении «критического уровня» возможностей Израиля по сбору технической и агентурной информации.

Особый интерес израильской разведки может быть сосредоточен на высокопоставленных американских чиновниках и внутренних обсуждениях администрации президента США Дональда Трампа по вопросам конфликтов на Ближнем Востоке. Утверждения о слежке были отвергнуты представителем посольства Израиля в Вашингтоне, который заявил, что страна не ведёт разведывательную деятельность против США и ориентируется исключительно на своих противников.

Позиция Белого дома также оказалась отрицательной — там назвали публикацию ложной, тогда как Пентагон воздержался от комментариев, а в офисе директора национальной разведки не ответили на запрос. При этом американские источники подчёркивают, что текущая ситуация, по их оценке, не должна повлиять на регулярный обмен разведданными между союзниками.

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Ранее сообщалось, что тайное размещение израильских военных и разведывательных подразделений на территории юга Азербайджана в ходе конфликта с Ираном могло использоваться как оперативная база для наблюдения и проведения точечных операций. Речь идёт о переброске десятков бойцов элитных подразделений и сотрудников спецслужб, включая представителей разведки «Моссад».

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Милена Скрипальщикова
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