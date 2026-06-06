США подняли до высшего уровень угрозы израильского шпионажа против чиновников

Максимальный уровень угрозы возможного шпионажа со стороны Израиля в отношении американских чиновников был введён Разведывательным управлением Министерства войны США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Решение американской военной разведки было принято в последние недели на фоне обострения вокруг Ирана и усиления опасений по поводу активности израильских спецслужб. Во внутреннем семистраничном документе, о котором сообщает телеканал, говорится о достижении «критического уровня» возможностей Израиля по сбору технической и агентурной информации.

Особый интерес израильской разведки может быть сосредоточен на высокопоставленных американских чиновниках и внутренних обсуждениях администрации президента США Дональда Трампа по вопросам конфликтов на Ближнем Востоке. Утверждения о слежке были отвергнуты представителем посольства Израиля в Вашингтоне, который заявил, что страна не ведёт разведывательную деятельность против США и ориентируется исключительно на своих противников.

Позиция Белого дома также оказалась отрицательной — там назвали публикацию ложной, тогда как Пентагон воздержался от комментариев, а в офисе директора национальной разведки не ответили на запрос. При этом американские источники подчёркивают, что текущая ситуация, по их оценке, не должна повлиять на регулярный обмен разведданными между союзниками.

Ранее сообщалось, что тайное размещение израильских военных и разведывательных подразделений на территории юга Азербайджана в ходе конфликта с Ираном могло использоваться как оперативная база для наблюдения и проведения точечных операций. Речь идёт о переброске десятков бойцов элитных подразделений и сотрудников спецслужб, включая представителей разведки «Моссад».