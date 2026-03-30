30 марта, 15:02

В Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Германии арестован гражданин Украины. Его подозревают в деятельности в пользу российской разведки. Об этом сообщила Федеральная прокуратура ФРГ.

Ордер на арест выдан 28 марта. Мужчину, которого называют Виталием М., задержали в городе Хаген. В субботу он предстал перед следственным судьёй, который санкционировал заключение под стражу.

По данным следствия, не позднее ноября 2025 года подозреваемый собирал информацию о человеке, проживающем в Германии. Речь идёт о гражданине, который после начала конфликта на Украине воевал в составе ВСУ.

Собранные сведения, как полагают в прокуратуре, предназначались для подготовки разведывательных операций против этого лица на немецкой территории. Расследование поручено полицейскому управлению Хагена.

Британская прокуратура обвинила двух жителей Лондона в шпионаже на Иран

Ранее в Польше задержали гражданина Белоруссии, обвиняемого в шпионаже. Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу сроком на три месяца. В случае доказательства вины Павлу Т. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

BannerImage
Дарья Денисова
