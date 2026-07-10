Макгрегор и Холлоуэй устроили жаркую дуэль взглядов — ирландец сорвал очки с соперника

Конор Макгрегор устроил жёсткую провокацию во время традиционной дуэли взглядов с Максом Холлоуэем перед боем. Ирландец подошёл к сопернику вплотную, сорвал с него очки и попытался спровоцировать конфликт.

Макгрегор снова в своём стиле, сорвал очки с Холлоуэя и едва не начал драку. Видео © X/ Championship Rounds

Холлоуэй не стал отвечать на выпад и сохранил спокойствие. Для Макгрегора этот поединок станет возвращением в октагон после пятилетнего перерыва. Боец активно готовится к выходу и уже успел привлечь внимание своим поведением.

Последняя очная встреча спортсменов перед боем прошла в напряжённой атмосфере. Макс предпочёл не вступать в перепалку, несмотря на попытку соперника вывести его из равновесия. Бой Макгрегора и Холлоуэя состоится в ближайшую субботу. Поклонники ждут, сможет ли ирландец успешно вернуться после долгого отсутствия.

Напомним, Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй встретятся 11 июля в октагоне на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе в полусреднем весе. Их первый бой в 2013 году завершился победой ирландца единогласным решением. Макгрегор, которому сейчас 37 лет, возвращается после 18-месячной дисквалификации за пропуск допинг-тестов, которая закончилась в марте 2026 года, и его последний поединок в июле 2021 года закончился поражением от Дастина Порье из-за перелома ноги. 34-летний Холлоуэй, бывший чемпион в полулёгком весе, в марте проиграл Оливейре судейским решением, имея в активе 27 побед и 9 поражений.