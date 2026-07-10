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10 июля, 10:21

Макгрегор и Холлоуэй устроили жаркую дуэль взглядов — ирландец сорвал очки с соперника

Макгрегор не сдержался и сорвал очки с Холлоуэя на дуэли взглядов

Обложка © X/ Championship Rounds

Обложка © X/ Championship Rounds

Конор Макгрегор устроил жёсткую провокацию во время традиционной дуэли взглядов с Максом Холлоуэем перед боем. Ирландец подошёл к сопернику вплотную, сорвал с него очки и попытался спровоцировать конфликт.

Макгрегор снова в своём стиле, сорвал очки с Холлоуэя и едва не начал драку. Видео © X/ Championship Rounds

Холлоуэй не стал отвечать на выпад и сохранил спокойствие. Для Макгрегора этот поединок станет возвращением в октагон после пятилетнего перерыва. Боец активно готовится к выходу и уже успел привлечь внимание своим поведением.

Последняя очная встреча спортсменов перед боем прошла в напряжённой атмосфере. Макс предпочёл не вступать в перепалку, несмотря на попытку соперника вывести его из равновесия. Бой Макгрегора и Холлоуэя состоится в ближайшую субботу. Поклонники ждут, сможет ли ирландец успешно вернуться после долгого отсутствия.

Боец оценил шансы Макгрегора на победу над Холлоуэем
Боец оценил шансы Макгрегора на победу над Холлоуэем

Напомним, Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй встретятся 11 июля в октагоне на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе в полусреднем весе. Их первый бой в 2013 году завершился победой ирландца единогласным решением. Макгрегор, которому сейчас 37 лет, возвращается после 18-месячной дисквалификации за пропуск допинг-тестов, которая закончилась в марте 2026 года, и его последний поединок в июле 2021 года закончился поражением от Дастина Порье из-за перелома ноги. 34-летний Холлоуэй, бывший чемпион в полулёгком весе, в марте проиграл Оливейре судейским решением, имея в активе 27 побед и 9 поражений.

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Полина Никифорова
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