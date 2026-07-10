Спустя четыре года женщина узнала, что её отец умер не из-за пожара, а от пули бывшего

Мужчина из США, погибший во время пожара в собственном доме, оказался жертвой серийного убийцы. Изначально считалось, что причиной смерти стал огонь, однако расследование раскрыло другую версию. Об этом пишет People.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года в городе Салина. 60-летний Блэр Картер жил вместе с дочерью Эмбер и её сыном. Незадолго до этого у Эмбер возник конфликт с бывшим партнёром Джереми Харрисом. Мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за домашнее насилие, и пытался узнать адрес бывшей семьи.

В день пожара Эмбер приготовила отцу завтрак и ушла из дома с ребёнком. Вернувшись, она увидела пожарных и узнала, что внутри здания находился человек. Позже эксперты обнаружили в теле погибшего пулю. Следствие установило, что Харрис смог найти дом, застрелил Блэра Картера, а затем поджёг здание, чтобы скрыть преступление.

После баллистической экспертизы правоохранители связали мужчину ещё с тремя убийствами в Далласе. Его задержали в день пожара после того, как очевидец передал полиции запись с вооружённым человеком, покидающим горящий дом.

В 2023 году Харрис признал вину. Суд назначил ему пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Ранее во Флориде женщина застрелила ветерана армии во время спора на парковке. Инцидент произошёл у магазина Walmart в городе Норт-Лодердейл, расположенном в округе Брауард. Во время ссоры между посетителями одна из участниц конфликта применила огнестрельное оружие.