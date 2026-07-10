Кировские АЗС переходят на продажу бензина по чётным и нечётным номерам

В Кировской области вводится временное ограничение на реализацию моторного топлива. Согласно распоряжению губернатора Александра Соколова, с 11 июля на АЗС региона устанавливается график заправки по чётным и нечётным числам месяца в зависимости от первой цифры государственного регистрационного знака транспортного средства.

Для обеспечения правопорядка с 10 июля на автозаправочных станциях будет организовано дежурство нарядов полиции и Росгвардии.

«Давайте не повторять синдром гречки», — призвал Соколов.

В чётные дни смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, в нечётные — на 1, 3, 5, 7 и 9.

Ранее сообщалось, что после совещания президента с правительством 8 июля власти представили новый набор мер для выравнивания топливного рынка. В июле планируется начать закупку нефтепродуктов за рубежом, ограничить вывоз дизеля за границу, часть ремонтов заводов перенести, а машины с топливом пропускать через границу по «зелёному коридору». Отдельно решено увеличить поставки бензина и дизеля в Крым и Севастополь.