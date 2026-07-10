«Встала коленкой на подоконник»: Беременная россиянка рассказала, как выжила после падения с 7-го этажа

Беременная жительница Владивостока, выжившая после падения с седьмого этажа, сама рассказала об обстоятельствах происшествия. Девушка, находящаяся на 30-й неделе беременности, пояснила, что мыла окна с внешней стороны.

Беременная россиянка рассказала, как выжила после падения с 7-го этажа. Видео © Telegram / Минздрав Приморского края

«Я мыла окна с внешней стороны, там, где дверца не открывается. Встала коленкой на подоконник, рукой потянулась, чтобы помыть дальний угол. Окна и упала вниз на землю. Я беременна, и жду девочку. Ребёнок жив-здоров на тридцатой неделе. У меня нет ни одного перелома», — рассказала девушка.

Она поделилась, что, к счастью, отделалась лишь лёгкими ушибами. В больнице к ней относятся очень бережно, как к «хрустальной вазе», и провели полное обследование, включая УЗИ, во время которого даже удалось узнать пол будущего ребёнка. Девушка до сих пор не может поверить в своё чудесное спасение: при падении с огромной высоты удар смягчило дерево, за которое она зацепилась.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 9 июля в одном из жилых домов Владивостока. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей. Она уже самостоятельно передвигается по палате и чувствует себя хорошо.