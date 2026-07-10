Плеснул жидкость на угли и вспыхнул: Мангал преподал суровый урок кузбасскому дачнику

В Новокузнецке мужчина получил серьёзные ожоги во время розжига мангала. Дачник попытался ускорить процесс с помощью жидкости для розжига, но в итоге огонь перекинулся на него самого. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

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По предварительным данным, мужчина плеснул средство на угли и поднёс спичку. Вспышка произошла мгновенно — пострадали руки, ноги и туловище. Врачи диагностировали у него ожоги второй и третьей степени. Повреждения составили около 18% поверхности тела.

Медики отмечают, что летом подобные случаи происходят регулярно. Так называемые «мангальные травмы» часто связаны именно с неправильным использованием жидкостей для розжига. Специалисты предупреждают: такие средства могут воспламеняться резко и давать сильную вспышку. Полученные при этом повреждения нередко оказываются тяжелее, чем ожоги от горячей воды.