В Ленобласти перезахоронили останки узников фашистского концлагеря «Дулаг-102»
Обложка © ВК/СУ СК России по Ленинградской области
В Волосовском районе Ленинградской области состоялась церемония перезахоронения останков 543 узников фашистского концлагеря «Дулаг-102». Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.
Траурно-торжественное мероприятие прошло на воинском участке Захонье Рабитицкого кладбища в городе Волосово. Перезахоронение организовали в рамках проекта «Без срока давности».
Останки были обнаружены в 2023 году во время поисковых работ. Речь идёт о советских гражданах и военнопленных, которые содержались в пересыльном лагере «Дулаг-102», действовавшем на территории местного известкового завода. По данным следствия, концлагерь работал с сентября 1941 года до конца 1943 года. За это время там, по разным оценкам, были замучены и убиты от 6 до 9 тысяч человек.
В Следственном комитете отметили, что работа по установлению обстоятельств преступлений нацистов и сохранению памяти о погибших продолжается. Проект «Без срока давности» направлен на изучение преступлений против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны.
Ранее стало известно, что в Германии перезахоронили останки 80 советских воинов, участвовавших в освобождении Потсдама в 1945 году. Захоронения обнаружили во время строительных работ на территории бывшего гарнизона Крампнитц. В начале 2025 года там начали возводить новый жилой квартал, а в ходе археологических раскопок нашли останки советских военнослужащих. Сначала специалисты обнаружили 57 захоронений, позднее число найденных могил увеличилось до 80. Все останки были эксгумированы для проведения церемонии достойного перезахоронения.
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