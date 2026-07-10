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10 июля, 12:49

Арестованная в Турции из-за скандала с буркини женщина не является гражданкой РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /evso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /evso

Женщина, задержанная в турецкой Аланье за попытку не пустить 13-летнюю девочку в купальном костюме для мусульманок в бассейн, не является гражданкой России. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Анталье после проверки личности фигурантки.

Дипломаты установили контакт с правоохранительными органами города и выяснили, что женщина по имени Людмила Инан не имеет российского гражданства. В генконсульстве также заявили, что продолжат отслеживать развитие ситуации и поддерживать взаимодействие с турецкими компетентными структурами.

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Ранее турецкие СМИ распространили информацию, что 64-летняя женщина, работающая управляющей в жилом комплексе района Махмутлар, является россиянкой. Сообщалось, что она попыталась помешать девочке искупаться в бассейне в закрытом мусульманском купальном костюме (буркини), мотивировав это действующими в ЖК правилами. Семья ребёнка расценила эти действия как посягательство на религиозные чувства и обратилась с жалобой. После этого женщину задержала жандармерия, а суд вынес решение о её аресте.

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Юлия Сафиулина
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