В Турции арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн

Гражданку России арестовали в турецкой Анталье после конфликта, возникшего из-за того, что она, по версии следствия, не позволила 13-летней девочке войти в бассейн в буркини. Об этом сообщает газета Türkiye.

«Россиянка, работавшая управляющей жилого комплекса, была арестована после жалобы семьи девочки, которой, как утверждается, запретили пользоваться бассейном из-за буркини», — пишет издание.

Инцидент произошёл в комплексе в районе Махмутлар в Аланье. Как утверждает газета, 64-летняя женщина заявила подростку, что в таком купальном костюме пользоваться бассейном нельзя, поскольку одежда якобы загрязняет воду и не соответствует правилам комплекса.

Отец девочки обратился в жандармерию. По его мнению, конфликт затронул достоинство ребёнка и религиозные чувства семьи. После заявления женщину задержали, а затем суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Ранее в индонезийской провинции Ачех, единственной в стране, где действует шариат, публично выпороли ротанговой тростью 22-летнего мужчину и 25-летнюю женщину за поцелуй вне брака, который попал в прямую трансляцию TikTok и стал вирусным. Суд приговорил каждого к 21 удару, наказание привели в исполнение в городском парке в присутствии не менее 100 зрителей. Инцидент произошёл ещё в феврале, пара была арестована в апреле.