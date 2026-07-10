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9 июля, 22:04

В Турции арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Гражданку России арестовали в турецкой Анталье после конфликта, возникшего из-за того, что она, по версии следствия, не позволила 13-летней девочке войти в бассейн в буркини. Об этом сообщает газета Türkiye.

«Россиянка, работавшая управляющей жилого комплекса, была арестована после жалобы семьи девочки, которой, как утверждается, запретили пользоваться бассейном из-за буркини», — пишет издание.

Инцидент произошёл в комплексе в районе Махмутлар в Аланье. Как утверждает газета, 64-летняя женщина заявила подростку, что в таком купальном костюме пользоваться бассейном нельзя, поскольку одежда якобы загрязняет воду и не соответствует правилам комплекса.

Отец девочки обратился в жандармерию. По его мнению, конфликт затронул достоинство ребёнка и религиозные чувства семьи. После заявления женщину задержали, а затем суд избрал меру пресечения в виде ареста.

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Виталий Приходько
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