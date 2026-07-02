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Регион
2 июля, 10:55

21 удар плетью: В Индонезии неженатую пару публично наказали за поцелуй в TikTok

В Индонезии пару публично выпороли за поцелуй в прямом эфире TikTok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sephinal jr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sephinal jr

В индонезийской провинции Ачех молодую пару публично подвергли порке за поцелуй, совершённый вне брака и попавший в прямую трансляцию TikTok. Шариатский суд приговорил 22-летнего мужчину и 25-летнюю женщину к 21 удару тростью из ротанга каждый, пишет британская газета The Guardian.

Инцидент произошёл ещё 27 февраля — пара целовалась в машине в Банда-Ачехе, видео стало вирусным. В апреле их арестовали. Наказание привели в исполнение в городском парке в присутствии не менее 100 зрителей.

Ачех — единственная провинция Индонезии, где действует шариат. Это право закреплено за регионом с 2006 года в рамках мирного соглашения о прекращении сепаратистского конфликта. Закон разрешает до 100 ударов плетью за преступления против нравственности, включая измену, гомосексуальные отношения, азартные игры и употребление алкоголя. В четверг вместе с парой за азартные игры и измену наказали ещё четырёх человек.

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Ранее уголовный суд иранской провинции Кум приговорил певицу Парасту Ахмади к 74 ударам плетью. Такое же наказание получили восемь членов её команды. Причиной стал концерт в декабре 2024 года, где 29-летняя Ахмади без хиджаба исполнила патриотическую песню в прямом эфире на YouTube. Видео набрало 2,9 миллиона просмотров.

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Александра Мышляева
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