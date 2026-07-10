«Не хороните раньше времени»: Ветеринар объяснила, как отличить смерть хомяка от оцепенения

Владельцы хомяков, хорьков, черепах, змей и ящериц иногда могут перепутать состояние покоя своего питомца с его гибелью. Как рассказала «Москве 24» ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина, у разных животных это проявляется по-своему, и в каждом случае важно правильно оценить ситуацию.

По словам эксперта, хомяки в домашних условиях в спячку не впадают — у них случается так называемое оцепенение, часто на фоне болезней или нехватки корма. Из-за быстрого обмена веществ при голодании грызун может впасть в гликемическую кому. Заметив, что питомец выглядит мёртвым, его нужно попытаться согреть — положить на тёплую грелку — и дать немного сладкой воды, иначе через время он действительно погибнет.

У хорьков, в отличие от хомяков, глубокий сон может длиться до 18–20 часов в сутки, и будить их не нужно: они просыпаются сами. Однако если питомец стал вялым и плохо ест, это повод обратиться к врачу. Что касается рептилий — черепах, ящериц и змей — они действительно способны впадать в спячку при понижении температуры: черепахи — при +5°C, ящерицы — при +5…+10°C, змеи — при +12…+15°C. Достаточно согреть животное, и оно проснётся.

«В ситуациях, когда владелец в панике и не понимает, что с животным, советую сразу осмотреть слизистые: если они розовые, значит, кровь циркулирует и всё в порядке. Также можно проверить рефлекс роговицы: аккуратно дотронуться, например, ватной палочкой до уголка глаза. В норме, если зверь жив, должно произойти хоть какое-то движение», — пояснила Кузина.

Ветеринар добавила, что оценить состояние можно и по глазам: если они прозрачные и влажные, значит, питомец жив.

Ранее зоопсихолог предупредил, что сильный испуг при поездке на дачу, перелёте или визите к грумеру может серьёзно навредить здоровью питомца и даже привести к смерти, а главная ошибка хозяев — резкое помещение животного в стрессовую среду. Он посоветовал приучать собаку или кошку постепенно, начиная с простого нахождения в машине, затем переходя к коротким поездкам.