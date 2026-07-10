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10 июля, 13:02

Россиянка Пушкарёва победила украинку и вышла в финал юниорского Уимблдона

Обложка © ТАСС / Zuma / Sport Psnewz

Обложка © ТАСС / Zuma / Sport Psnewz

Российская теннисистка Анна Пушкарёва победила украинку Полину Скляр и вышла в финал Уимблдона среди девушек. Встреча завершилась в трёх сетах — со счетом 6:4, 2:6, 6:1

Пушкарёва посеяна под 14-м номером, Скляр — под 15-м. В финале соперницей Пушкаревой станет первая сеяная Сунь Синьжань из Китая.

Уимблдонский турнир — старейший и самый престижный теннисный турнир в мире, который проводится с 1877 года в Лондоне на травяных кортах. Он входит в число четырёх турниров Большого шлема наряду с Australian Open, Roland Garros и US Open и традиционно проходит в конце июня — начале июля. Уимблдон известен строгим дресс-кодом для игроков (преимущественно белая форма), многолетними традициями, включая клубнику со сливками для зрителей, а также высоким статусом и крупным призовым фондом.

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Никита Никонов
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