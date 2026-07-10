Соболенко язвительно ответила на обвинения хейтеров и показала танец с подругой

Первая ракетка мира Арина Соболенко с сарказмом ответила на волну хейта, обрушившуюся на неё в социальных сетях после вылета с Уимблдонского турнира. Видео с отдыха в Греции, адресованное критикам, спортсменка опубликовала в своём TikTok.

Арина Соболенко отреагировала на хейт со стороны поклонников. Видео © TikTok/Aryna Sabalenka

Спортсменка проиграла в 1/16 финале японке Наоми Осаке на Центральном корте. Сразу после неудачного выступления белоруска призналась журналистам, что в этом году всё испортила, и пообещала в следующем сезоне постараться сыграть лучше. Тогда же она заявила, что её план состоит в том, чтобы «напиться до беспамятства», забыть о теннисе и попытаться привести себя в лучшую форму. После этих слов теннисистка отправилась на греческий остров Миконос вместе со своим женихом Георгиосом Франгулисом и друзьями.

«Проснувшись, я увидела комментарии, в которых говорится, что меня больше интересует TikTok, чем теннис, что я не заслуживаю быть первой ракеткой мира и что мне нужно изменить свое отношение к жизни», — написала Соболенко.

Реакцией на этот шквал обвинений стал ироничный ролик, снятый прямо у бассейна. В подписи к нему спортсменка язвительно поблагодарила всех советчиков за ценные рекомендации. Другие кадры с отдыха запечатлели, как теннисистка танцует в воде с подругой.

Отдых на Миконосе Соболенко охарактеризовала как собственную версию терапии. В отдельной публикации она подчеркнула, что просто уделяет минутку себе. Несмотря на череду разочарований на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне, первая строчка мирового рейтинга по-прежнему остаётся за ней.

Напомним, что 5 июля Арина Соболенко завершила выступление на Уимблдоне в четвёртом круге, проиграв Наоми Осаке. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу японки.