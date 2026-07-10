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Регион
10 июля, 13:35

В Николаеве прогремел мощный повторный взрыв во время воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

В Николаеве на юге Украины зафиксирован повторный взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Повторный взрыв был слышен в городе Николаеве», — отмечается в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в части Николаевской области. Жителям региона рекомендовано оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до окончания тревоги.

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Полина Никифорова
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