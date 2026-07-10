В Николаеве прогремел мощный повторный взрыв во время воздушной тревоги

В Николаеве на юге Украины зафиксирован повторный взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Повторный взрыв был слышен в городе Николаеве», — отмечается в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в части Николаевской области. Жителям региона рекомендовано оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до окончания тревоги.

Ранее Life.ru писал, что на нефтебазе под Киевом вспыхнул крупный пожар после удара «Гераней». Уточняется, что целью стала нефтебаза в районе села Переяславское (Переяслав-Хмельницкий район).