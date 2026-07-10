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10 июля, 13:46

Пожарный поезд прибыл в порт Таганрога для тушения горящих нефтепродуктов

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

В морской порт Таганрога для борьбы с возгоранием нефтепродуктов направлен пожарный поезд. Информацию об этом подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он отметил, что экстренные службы продолжают ликвидацию последствий инцидента. По словам губернатора, имеющихся в распоряжении ресурсов, в частности пенообразователя, достаточно для эффективного тушения, что способствует снижению экологических рисков и минимизации вредных выбросов в атмосферу».

«Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По словам губернатора, возвращение граждан в свои дома станет возможным лишь через несколько дней. В настоящий момент часть эвакуированных разместилась у близких, для остальных организовано временное проживание в отелях.

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Ранее сообщалось, что в Таганроге после налёта дронов ВСУ ввели локальный режим ЧС. Для граждан развернули пункт временного размещения. Там находятся 44 человека, среди которых семеро детей. Всем им предоставили необходимую поддержку.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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