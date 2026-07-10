Скончался протоиерей Георгий Поляков, окормлявший Черноморский флот

Настоятель Свято-Никольского храма-памятника в Севастополе митрофорный протоиерей Георгий Поляков скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. О кончине священнослужителя, духовно окормлявшего личный состав Черноморского флота, сообщили в самом приходе.

Жизнь пастыря была неразрывно связана с военными моряками. Он выходил в дальние походы, совершал на кораблях таинства крещения, сопровождал личный состав в командировках, включая Косово, Дагестан и Чечню. После распада СССР священник добился, чтобы над храмом подняли Андреевский флаг, а впоследствии поддержал возвращение Георгиевского стяга для ВМФ России, пишет РИА «Новости».

Именно отец Георгий освятил самое большое полотнище с ликом святого, водружённое над городом в 2021 году. При его участии удалось найти и отреставрировать Августовскую икону Божией Матери — теперь это полковая святыня Севастопольского полка Росгвардии.

Бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов вспоминает, что в те годы флот не мог обходиться без пастыря, а тот — без кораблей. Во время одного из походов в Средиземное море благодаря священнику делегация посетила гору Афон. Там морякам передали частицы мощей Святого Андрея Первозванного, которые по сей день пребывают в Свято-Никольском храме.

Многолетними трудами отца Георгия храм-памятник был полностью восстановлен. Прилегающее Братское кладбище стараниями настоятеля превратилось в центр духовной жизни и место сохранения памяти о защитниках двух оборон Севастополя.

В непростое время приход открыл единственную в городе воскресную школу и врачебный кабинет. Там супруга батюшки, терапевт, бесплатно вела приём. Усилиями пастыря начался выпуск газеты «Севастополь православный», была собрана коллекция мощей. Он состоял в Союзе писателей России и стал лауреатом премии имени Льва Толстого за свои книги, включая труд «Военное духовенство России».

В ещё не изданной работе «Южный бастион» священник отметил, что рядом с ратным подвигом всегда стоял подвиг духовный — молитва и пастырская поддержка там, где, кажется, остается лишь борьба за выживание.

Прощание с почившим пройдёт в субботу, 11 июля. В Крымской митрополии уточнили, что доступ в Свято-Никольский храм будет открыт в течение всего дня.