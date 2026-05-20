20 мая, 20:33

«В последний день Пасхи. Успел»: Скончался священник и автор песен Ваенги иеромонах Роман

Обложка © VK / Митрополит Тихон (Шевкунов)

В аэропорту Белграде при возвращении в Россию скончался иеромонах Роман (Матюшин) – священник, поэт, автор духовных песнопений. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил митрополит Тихон (Шевкунов).

«Только что сообщили, что в Белграде в аэропорту, возвращаясь умирать на Родину, отошёл ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В последний день Пасхи. Успел», – написал Шевкунов.

Иеромонах Роман, в миру Александр Матюшин-Правдин, родился в Брянской области 16 ноября 1954 года. Ещё в юности начал писать стихи, учился на филологическом факультете Калмыцкого университета, затем поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, а после принял постриг в Псково-Печерской обители. С 1994 года жил и служил в скиту Ветрово Псковской епархии.

Сборники его стихотворений «Русский куколь» и «Внимая Божьему веленью» были изданы с благословения патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

В 2012 году иеромонаха Романа наградили Всероссийской православной литературной премией имени святого благоверного князя Александра Невского «За вклад в русскую поэзию», а в 2015 году – золотой медалью имени А.С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу».

Иеромонах Роман – автор песен для таких известных исполнителей, как Елена Ваенга, Олег Погудин, Сергей Безруков б Николай Гнатюк. Певица Жанна Бичевская записала целый альбом его песен.

Ранее Life.ru писал, что ушёл из жизни академик РАН Вадим Покровский. Учёный стоял у истоков борьбы с ВИЧ в СССР.

