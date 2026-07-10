Россельхознадзор попросил Казахстан остановить экспорт подсолнечника до 2027 года
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Россельхознадзор обратился к Минсельхозу Казахстана с просьбой приостановить ввоз продовольственного подсолнечника. Причиной стали выявленные случаи незаконных поставок семенного материала, сообщило российское ведомство.
Ограничения предлагается ввести до 1 января. Такая мера направлена на предотвращение нелегального импорта семян под видом товарного зерна.
Схему вскрыли в Краснодарском крае. Сотрудники южного межрегионального управления службы и полиции обнаружили склад, через который шла нелегальная отгрузка продукции из Казахстана.
С начала года на этот объект прибыло 40 грузовиков. По документам в машинах находилось сырье для продовольственных целей.
При досмотре выяснилось, что снаружи упаковки имелись соответствующие этикетки. Однако внутри инспекторы нашли ярлыки с указанием родительских форм гибридов из Франции и Чили.
Все партии сопровождались казахстанскими фитосанитарными сертификатами, оформленными как на продукт для еды. Решение о временном запрете будет действовать до тех пор, пока партнеры не устранят нарушения.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.