Россельхознадзор попросил Казахстан остановить экспорт подсолнечника до 2027 года

Россельхознадзор обратился к Минсельхозу Казахстана с просьбой приостановить ввоз продовольственного подсолнечника. Причиной стали выявленные случаи незаконных поставок семенного материала, сообщило российское ведомство.

Ограничения предлагается ввести до 1 января. Такая мера направлена на предотвращение нелегального импорта семян под видом товарного зерна.

Схему вскрыли в Краснодарском крае. Сотрудники южного межрегионального управления службы и полиции обнаружили склад, через который шла нелегальная отгрузка продукции из Казахстана.

С начала года на этот объект прибыло 40 грузовиков. По документам в машинах находилось сырье для продовольственных целей.

При досмотре выяснилось, что снаружи упаковки имелись соответствующие этикетки. Однако внутри инспекторы нашли ярлыки с указанием родительских форм гибридов из Франции и Чили.

Все партии сопровождались казахстанскими фитосанитарными сертификатами, оформленными как на продукт для еды. Решение о временном запрете будет действовать до тех пор, пока партнеры не устранят нарушения.