Минюст внёс песню «Россия для кавказцев»* в список экстремистских материалов

Композицию под названием «Россия для кавказцев»* признали экстремистским материалом. Об этом говорится в реестре Министерства юстиции России.

В ведомстве уточнили, что речь идёт об аудиозаписи, которая исполняется от имени артиста под псевдонимом «Русня». Длительность песни составляет около пяти минут и десяти секунд.

Основанием для включения в перечень стало решение Мурманского областного суда, вынесенное 21 мая 2026 года. В опубликованном в судебной картотеке решении указывается, что выводы лингвистической экспертизы аудиозаписи позволили установить в тексте песни языковые маркеры, свидетельствующие о разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. Как следует из заключения, объектом этих проявлений вражды выступают лица кавказской и среднеазиатской национальностей, а также последователи ислама, при этом в отношении данных групп фиксируются унизительные характеристики и утверждения об их мнимой неполноценности.

Ранее сообщалось, что Минюст добавил в тот же список песню украинского исполнителя Positiff (Алексея Завгороднего) под названием «Ничего личного»*. Такое решение принял Приморский краевой суд 26 марта 2026 года.

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