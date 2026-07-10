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10 июля, 15:13

Минюст внёс песню «Россия для кавказцев»* в список экстремистских материалов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Композицию под названием «Россия для кавказцев»* признали экстремистским материалом. Об этом говорится в реестре Министерства юстиции России.

В ведомстве уточнили, что речь идёт об аудиозаписи, которая исполняется от имени артиста под псевдонимом «Русня». Длительность песни составляет около пяти минут и десяти секунд.

Основанием для включения в перечень стало решение Мурманского областного суда, вынесенное 21 мая 2026 года. В опубликованном в судебной картотеке решении указывается, что выводы лингвистической экспертизы аудиозаписи позволили установить в тексте песни языковые маркеры, свидетельствующие о разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. Как следует из заключения, объектом этих проявлений вражды выступают лица кавказской и среднеазиатской национальностей, а также последователи ислама, при этом в отношении данных групп фиксируются унизительные характеристики и утверждения об их мнимой неполноценности.

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Минюст признал иноагентами «Эхо»* и «Автономное Действие»*

Ранее сообщалось, что Минюст добавил в тот же список песню украинского исполнителя Positiff (Алексея Завгороднего) под названием «Ничего личного»*. Такое решение принял Приморский краевой суд 26 марта 2026 года.

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* Внесена в список экстремистских материалов.

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Вероника Бакумченко
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