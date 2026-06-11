Минюст признал экстремистской песню экс-солиста группы «Время и Стекло»*

«Музыкальная композиция «Ничего личного»* музыкального исполнителя под творческим псевдонимом «POSITIFF», продолжительностью 2 минуты 23 секунды, и её текстовое содержание, размещённая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Приморского краевого суда от 26.03.2026)», — говорится в перечне.

А ранее дело певицы Монеточки** было направлено в Басманный районный суд Москвы. Обвинительное заключение по статье об уклонении от обязанностей иноагента уже утверждено. Следствие установило, что Елизавета Гырдымова** в течение года дважды привлекалась к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, она продолжала публиковать в социальной сети материалы без указания положенной маркировки.