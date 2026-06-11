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Регион
10 июня, 23:02

Минюст признал экстремистской песню экс-солиста группы «Время и Стекло»*

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минюст России включил песню «Ничего личного»* украинского исполнителя Positiff (Алексея Завгороднего) в федеральный перечень экстремистских материалов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Музыкальная композиция «Ничего личного»* музыкального исполнителя под творческим псевдонимом «POSITIFF», продолжительностью 2 минуты 23 секунды, и её текстовое содержание, размещённая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Приморского краевого суда от 26.03.2026)», — говорится в перечне.

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А ранее дело певицы Монеточки** было направлено в Басманный районный суд Москвы. Обвинительное заключение по статье об уклонении от обязанностей иноагента уже утверждено. Следствие установило, что Елизавета Гырдымова** в течение года дважды привлекалась к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, она продолжала публиковать в социальной сети материалы без указания положенной маркировки.

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* Внесена в список экстремистских материалов.

** Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.

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Тимур Хингеев
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