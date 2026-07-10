«Обещали любовь и деньги»: Как «медовые ловушки» СБУ превращают женщин в террористок
Ветеран «Альфы» Попов: СБУ использует «медовые ловушки» для вербовки женщин
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Украинские спецслужбы активно используют «медовые ловушки» для вербовки одиноких женщин. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил ветеран группы «Альфа» Андрей Попов.
По его словам, кураторы СБУ имитируют романтические отношения, скрывая истинные цели. Жертва узнаёт правду только после совершения преступления, когда менять что-то уже поздно. Эксперт отметил, что женщины, особенно одинокие, очень подвержены таким манипуляциям.
Масштабы работы колоссальны: обрабатываются не сотни, а десятки и сотни тысяч кандидаток. Для этого СБУ использует ИИ-ботов, которые сканируют соцсети, анализируют психологический портрет и дают кураторам рекомендации. Причиной успеха, по мнению собеседника, остаётся человеческая уязвимость.
А ранее генерал-майор ФСБ в отставке заявлял, что украинские спецслужбы вербуют россиянок с дефицитом внимания. По его словам, в приоритете СБУ — количество завербованных, потому что чем больше людей вовлечены, тем выше риск терактов.
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