Знакомый тренер для Роналду: Жоржи Жезуш возглавил сборную Португалии

Жоржи Жезуш назначен главным тренером национальной сборной Португалии по футболу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале сборной.

Финансовые детали сделки стороны не раскрывают. По сведениям издания A Bola, специалист проработает с командой до 2030 года.

На этом посту 71-летний наставник сменил испанца Роберто Мартинеса. Предыдущий рулевой покинул команду после вылета с текущего чемпионата мира на стадии 1/8 финала, где португальцы уступили Испании со счетом 0:1.

До подписания контракта специалист работал в Саудовской Аравии с клубом «Аль-Наср». За эту команду выступает капитан сборной Криштиану Роналду. В минувшем сезоне тандем привел клуб к чемпионскому титулу.

В активе тренера также имеются победы в Лиге Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем». Ранее он трижды завоевывал золотые медали первенства Португалии во главе «Бенфики». В Бразилии его карьера отметилась триумфом в национальном чемпионате и завоеванием Кубка Либертадорес вместе с «Фламенго».

Кроме того, Жезуш тренировал турецкий «Фенербахче», лиссабонский «Спортинг», «Брагу», «Белененсеш», «Морейренсе», «Виторию» из Гимарайнша, «Виторию» из Сетубала, «Униан Лейрию» и «Униан Мадейру», а также «Эштрелу».

Теперь опытному коучу предстоит выстроить игру сборной и реабилитироваться за неудачу на мундиале.