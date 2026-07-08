Экс-игрок сборной РФ Канчельскис похвастался превосходством над Роналду

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в шутку заметил, что превзошёл португальского форварда Криштиану Роналду рассказал, что его фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Криштиану Роналду — нет. Об этом он заявил «РБ Спорт».

«Я с Роналду пересекался в Москве, когда они играли в финале Лиги чемпионов против «Челси». Нормальным парнем оказался. Моя фамилия есть в гимне МЮ, а его — нет. В чем-то я его обошёл. Но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под тысячу», — признал спортсмен.

Оба в разное время выступали за МЮ. Россиянин дважды выиграл чемпионат Англии, брал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок Европы. Португалец же пополнил коллекцию клуба победой в Лиге чемпионов, тремя титулами премьер-лиги, двумя Кубками лиги и четырьмя клубными чемпионатами мира.

Напомним, что у Роналду недавно появилось достижение, которым уже Канчельскис не сможет похвастаться. Португалец сыграл на шести чемпионатах мира и стал первым футболистом в истории, забивавшим на каждом из них. Всего на мундиалях он провёл 25 матчей и отличился 10 раз. При этом болельщики подметили, что Роналду плакал на всех шести турнирах.