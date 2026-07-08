Polymarket на фоне ставок на $153 миллиона признал, что Роналду плакал на ЧМ

Беттинговая платформа Polymarket подтвердила положительный исход события, связанного с эмоциями Криштиану Роналду после поражения сборной Португалии от Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

Специальный рынок прогнозов был создан перед началом турнира: пользователи оценивали вероятность того, что 41-летний футболист заплачет во время игры. Согласно условиям, исход считался успешным, если слёзы были заметны на фото или видео, а сам игрок находился на поле или скамейке запасных. Суммарно на такой исход пользователи платформы поставили почти 153 миллиона долларов.

После матча, завершившегося со счётом 0:1, в сети появились снимки эмоционально подавленного Роналду. Однако изначально Polymarket зафиксировал исход как «нет» из-за разногласий пользователей, но после дополнительного рассмотрения платформа всё же признала условия выполненными.