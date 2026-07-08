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8 июля, 11:27

Polymarket на фоне ставок на $153 миллиона признал, что Роналду плакал на ЧМ

Криштиану Роналду. Обложка © ТАСС / AP / Jessica Tobias

Криштиану Роналду. Обложка © ТАСС / AP / Jessica Tobias

Беттинговая платформа Polymarket подтвердила положительный исход события, связанного с эмоциями Криштиану Роналду после поражения сборной Португалии от Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

Специальный рынок прогнозов был создан перед началом турнира: пользователи оценивали вероятность того, что 41-летний футболист заплачет во время игры. Согласно условиям, исход считался успешным, если слёзы были заметны на фото или видео, а сам игрок находился на поле или скамейке запасных. Суммарно на такой исход пользователи платформы поставили почти 153 миллиона долларов.

После матча, завершившегося со счётом 0:1, в сети появились снимки эмоционально подавленного Роналду. Однако изначально Polymarket зафиксировал исход как «нет» из-за разногласий пользователей, но после дополнительного рассмотрения платформа всё же признала условия выполненными.

Криштиану Роналду плакал после поражений на каждом из шести чемпионатов мира
Криштиану Роналду плакал после поражений на каждом из шести чемпионатов мира

Напомним, что сборная Португалии проиграла Испании. Этот мундиаль был последним для Криштиану Роналду, который в очередной раз покидал поле в слезах. Сокомандники не стали утешать капитана после обидного вылета, зато испанские игроки решили проявить уважение к легенде.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Александра Мышляева
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