Вандалы осквернили более 150 могил советских воинов на кладбище в Нидерландах

Неизвестные испортили надгробия на кладбище советских воинов в мемориальном комплексе «Эревелд» под городом Лёсден. О произошедшем сообщил Нидерландский военный фонд.

Инцидент произошёл в провинции Утрехт. Злоумышленники оставили надписи на территории захоронения, известного как «Советское поле славы».

В фонде назвали случившееся проявлением неуважения. Действия вандалов нанесли ущерб памяти погибших и причинили боль их близким.

«Это глубоко затрагивает родственников, посетителей и всех, кто занимается сохранением этой истории», — подчеркнуло руководство организации.

На данном участке покоятся 865 жертв Второй мировой войны из бывшего СССР. Большинство из них — красноармейцы, погибшие в немецком плену или казненные нацистами.

Представители фонда уже обратились в полицию. Правоохранителям передано соответствующее заявление.

Сейчас организация взаимодействует с властями. Главная задача — в кратчайшие сроки ликвидировать последствия акта вандализма и привести мемориал в порядок.

Глава фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг уточнил в беседе с ТАСС, что было осквернено более 150 могил.

Советское поле Славы (Sovjet Ereveld) в Лёсдене, рядом с Амерсфортом, — единственное в Нидерландах военное кладбище, посвящённое погибшим военнослужащим СССР. Оно было открыто в 1948 году, здесь покоятся 865 советских воинов и других жертв Второй мировой войны, большинство из которых погибли в немецком плену на территории Нидерландов и Германии. Среди них — 101 советский военнопленный, доставленный в лагерь Амерсфорт в 1941 году: часть из них умерла от голода и издевательств, остальные были расстреляны нацистами в апреле 1942 года. В последние годы ведётся работа по установлению личностей захороненных и поиску их родственников.