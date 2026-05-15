15 мая, 13:22

В Женеве вандал разбил 160-летний витраж православного собора и пытался проникнуть в алтарь

Обложка © Сайт Крестовоздвиженского собора в Женеве

В ночь на 15 мая неизвестный проник в Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил исторический витраж. Об этом сообщили в пресс-службе храма.

«Около полуночи злоумышленник проник во двор собора и с особой жестокостью разбил витраж, которому почти 160 лет. После многочисленных попыток ему удалось попасть внутрь храма. Затем он пытался проникнуть в алтарь», — говорится в заявлении.

Служба безопасности и местная полиция задержали подозреваемого. Личность и мотивы вандала пока не раскрываются, расследование продолжается. Руководство отметило, что это не первый случай подобных актов в истории собора, пишет ТАСС.

Крестовоздвиженский собор — кафедральный храм Европейской епархии Русской православной церкви за границей. Построенный в XIX веке, он считается одним из самых известных русских православных храмов в Европе. Собор расположен недалеко от центра Женевы и известен своими золотыми куполами и историческими витражами.

Оригинальные витражи собора имеют высокое типологическое сходство с редким культовым остеклением швейцарского региона XIX века. На них классически изображались вписанные в круги кресты, пропускающие мягкий свет.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Вене в конце апреля осквернили советское воинское захоронение. На монументе появились чёрные каракули, из-за чего в МИД Австрии был направлен запрос. Власти города поступили добросовестно, распорядившись восстановить прежний вид мемориала.

Владимир Озеров
