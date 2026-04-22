Ждут, пока уедут реставраторы: В Петербурге пожаловались на голубей у памятников

В Санкт-Петербурге пожаловались на голубей, которые быстро возвращаются к памятникам после очистки. Причиной называют регулярное подкармливание птиц горожанами. По словам заведующего службой по уходу за памятниками Павла Голубкова, пернатые садятся обратно практически сразу после завершения работ.

«Мы ещё не уехали, а они уже снова садятся и ждут, пока их покормят», — сказал Голубков на пресс-конференции.

Иногда ситуация требует повторной очистки несколько раз за сезон. Загрязнения приходится удалять в несколько этапов, что усложняет работу и нарушает график. Специалисты считают, что кормление птиц рядом с объектами фактически приводит к их разрушению. Жителей просят отказаться от этой практики, чтобы избежать постоянной повторной очистки.

