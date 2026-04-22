Бронзовый Никулин на трибуне: Новый монумент в честь великого артиста появился в Москве

Север Москвы стал местом, где увековечена память о Юрии Никулине – человеке-эпохе, чьё имя неразрывно связано с цирком, кино, телевидением и героическим прошлым страны. В честь выдающегося артиста, участника Великой Отечественной войны и обладателя двух орденов Ленина, установлен новый монумент. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы.

Алексей Емельянов, глава Департамента, назвал Никулина не просто именем, а целой страницей истории. Он подчеркнул, что артист остался в сердцах людей как гениальный творец и человек исключительного обаяния и внутреннего стержня. Появление памятника на улице, носящей его имя, и у стадиона «Динамо», где он поддерживал любимую команду, Емельянов назвал глубоко символичным. Монумент, по его словам, является данью уважения человеку, чьё искусство дарило радость и незабываемые впечатления.

Автором бронзово-деревянного памятника выступил народный художник России Александр Рукавишников. Скульптор изобразил Никулина в полный рост на конструкции, напоминающей трибуну стадиона, передав его эмоциональное состояние во время матча любимой футбольной команды.

На торжественном открытии монумента присутствовали представители различных сфер: от федеральных и столичных властей до деятелей культуры, ветеранов, спортсменов, а также родные и близкие артиста, москвичи и гости города. Памятник находится по адресу: ул. Юрия Никулина, д. 3.

