Третья ракетка мира Александр Зверев впервые вышел в финал Уимблдона

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Артура Фери в полуфинале Уимблдона со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Встреча завершилась победой второго номера посева над игроком, получившим специальное приглашение от организаторов.

Для Зверева этот финал станет первым в карьере на Уимблдоне. Его соперником будет победитель матча между первой ракеткой мира Янником Синнером и семикратным чемпионом турнира Новаком Джоковичем.

29-летний Зверев занимает третью строчку в рейтинге ATP и имеет 25 титулов в одиночном разряде. Он в пятый раз вышел в финал Большого шлема, одержав победу лишь на Roland Garros в 2026 году. Также немец является олимпийским чемпионом Токио-2021 и двукратным победителем Итогового турнира ATP.

23-летний Фери, находящийся на 114-й позиции в мировой классификации, ранее не выигрывал турниров ATP. Для него это пятый выход в основную сетку турниров Большого шлема, где он дважды доходил до второго круга.

Уимблдон завершится 12 июля, его призовой фонд составляет 64,2 миллиона фунтов стерлингов. Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 3,2 миллиона фунтов.