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Регион
10 июля, 17:52

Минэнерго: Топлива для сельского хозяйства в России достаточно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vladislav_F

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vladislav_F

Потребности российского агропромышленного комплекса в горюче-смазочных материалах удовлетворяются в приоритетном порядке, а Минэнерго подтвердило наличие всех необходимых объёмов топлива. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства по итогам совещания, которое провела глава ведомства Оксана Лут.

«Потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объёмов топлива. Сейчас основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев», — говорится в сообщении.

Во встрече участвовали представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и региональных органов управления АПК. Стороны детально рассмотрели потребности в топливе для стабильной работы растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. В первую очередь речь шла о проведении сезонных полевых работ, а также о транспортировке сырья на переработку и доставке готовой продукции в распределительные центры и торговые сети.

Как отметили в министерстве, сейчас главные усилия направлены на своевременное доведение ресурсов непосредственно до аграриев. Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведётся заключение прямых договоров, определяются региональные операторы, а сельхозтоваропроизводители закрепляются за конкретными нефтебазами и автозаправочными станциями. Все возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке. Параллельно со стороны ФАС продолжается непрерывный мониторинг цен и проверки обоснованности изменения стоимости ГСМ.

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Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и топливным компаниям в кратчайшие сроки подготовить план действий для выправления обстановки с горючим в проблемных регионах. Наибольшую тревогу у кабинета министров вызывают так называемые сложные субъекты федерации, в первую очередь те, на чьей территории не представлены крупные вертикально интегрированные нефтяные структуры.

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Юлия Сафиулина
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