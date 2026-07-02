Новак поручил разработать меры по топливу для наиболее уязвимых регионов России

Вице-премьер Александр Новак дал поручение Минэнерго и компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде наиболее уязвимых регионов России. Об этом сообщили в правительстве.

На совещании по ситуации на топливном рынке особое внимание уделили «сложным» субъектам, прежде всего тем, где отсутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. В Кабмине отметили, что по таким регионам решается вопрос с логистикой, перераспределением ресурсов и возможными ограничениями.

Обсуждалось производство нефтепродуктов и объёмы их запасов. Минэнерго совместно с компаниями должно подготовить предложения и шаги, направленные на стабилизацию ситуации уже к следующему заседанию.