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Регион
2 июля, 14:19

Новак поручил разработать меры по топливу для наиболее уязвимых регионов России

Колонка на АЗС в России. Обложка © Life.ru

Колонка на АЗС в России. Обложка © Life.ru

Вице-премьер Александр Новак дал поручение Минэнерго и компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде наиболее уязвимых регионов России. Об этом сообщили в правительстве.

На совещании по ситуации на топливном рынке особое внимание уделили «сложным» субъектам, прежде всего тем, где отсутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. В Кабмине отметили, что по таким регионам решается вопрос с логистикой, перераспределением ресурсов и возможными ограничениями.

Обсуждалось производство нефтепродуктов и объёмы их запасов. Минэнерго совместно с компаниями должно подготовить предложения и шаги, направленные на стабилизацию ситуации уже к следующему заседанию.

Набиуллина: Инфляционные ожидания пока не отреагировали на ситуацию с топливом
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Ранее рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края рекомендовала привлечь волонтёров и казаков для упорядочения процесса заправки автомобилей на АЗС. По мнению чиновников, общественники помогут поддержать дисциплину на станциях и отрегулировать транспортные потоки.

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Татьяна Миссуми
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