Художник из Нью-Йорка распродал мусор и объедки со свадьбы Тейлор Свифт

Нью-йоркский художник Джастин Гиньяк превратил мусор с улиц возле Madison Square Garden в сувенир, который заинтересовал поклонников Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Пластиковые кубики с бытовыми отходами внутри, выпущенные после свадьбы пары, были полностью распроданы, сообщает New York Post.

Кубики с мусором. Фото © TikTok / newyorkgarbage

Гиньяк начал собирать выброшенные предметы в районе арены после закрытой церемонии, устроив своеобразную охоту за «частицей события». Внутри небольших прозрачных контейнеров оказались окурки, соломинки, крышки от бутылок, пластиковые приборы, забытый на улице наушник AirPods и даже использованный тест на овуляцию.

Художник выставил кубики размером примерно 2,5 на 2,5 на 1,9 сантиметра под названиями «New York City Garbage» и «Not Invited Edition (Taylor & Travis’ Wedding)». Стоимость одного экземпляра составила $25, ещё $10 покупатели платили за доставку. По словам Гиньяка, ему удалось продать более 1,3 тысячи таких сувениров в 30 странах. Он отмечал, что не может подтвердить, что каждый найденный предмет имеет прямое отношение к гостям свадьбы или самой церемонии, однако весь мусор был собран у Madison Square Garden в день торжества.

«Это мусор с края истории любви, собранный у Madison Square Garden — так близко к большому дню Тейлор и Трэвиса, насколько можно было оказаться без приглашения», — говорится в описании товара на сайте художника.

Также Гиньяк делает персональные кубы по заказу клиентов, помещая внутрь памятные вещи — например, свадебные клятвы, коробочки от колец и другие предметы. По его словам, идея проекта заключается в том, чтобы находить ценность и эмоции в вещах, которые обычно остаются незамеченными и оказываются выброшенными.

Напомним, в Нью-Йорке прошла свадьба поп-звезды Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Местом для свадьбы Свифт и Келси выбрали не загородное поместье или пляж, как обычно принято у знаменитостей, а Madison Square Garden — одну из самых знаменитых арен Нью-Йорка. Известно, что до этого они провели закрытую церемонию в кругу близких.