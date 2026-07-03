Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли тайную свадьбу

Американская поп-звезда Тейлор Свифт, по данным зарубежных СМИ, могла выйти замуж за игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Информацию об этом распространил портал Page Six со ссылкой на источники, однако официального подтверждения пока нет.

По данным издания, небольшая закрытая церемония прошла в штате Теннесси в кругу близких, где пара обменялась клятвами.

Более масштабное торжество может пройти 3 июля на одной из арен Нью-Йорка и собрать свыше тысячи гостей. По данным The New York Post, для обеспечения порядка на мероприятии планируется задействовать около 130 сотрудников полиции.

Тейлор Свифт – одна из самых популярных поп-исполнительниц в мире, чьи альбомы регулярно возглавляют мировые чарты. Трэвис Келси – игрок клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс» и один из самых узнаваемых спортсменов лиги. Пара активно привлекает внимание СМИ с момента публичного подтверждения своих отношений, а каждая новая деталь их личной жизни становится предметом обсуждения в международной прессе.

Ранее Life.ru писал, что Тейлор Свифт решила заранее защитить себя от использования её голоса и внешности в контенте, созданном искусственным интеллектом. Певица оформила ряд юридических мер, которые должны ограничить появление цифровых копий без её согласия.