Влетела в копеечку: Стало известно, сколько Тейлор Свифт отдала в бюджет Нью-Йорка за свадьбу

По заявлению мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, американская певица Тейлор Свифт, вступившая в брак со спортсменом Трэвисом Келси на прошлой неделе, перечислила в городской бюджет более 160 тысяч долларов в счёт компенсации расходов на обеспечение безопасности и перекрытие уличного движения в связи с проведением церемонии.

«Свифт уже оплатила стоимость разрешения на само мероприятие и обеспечение сил реагирования на нём, превышающую 160 тысяч долларов», — приводит слова мэра телеканал Newsmax.

Как поясняет телеканал, разрешение касалось перекрытия улиц рядом с ареной «Мэдисон-сквер-гарден», где состоялась церемония, а также компенсации затрат на работу полицейских и городских служб. Безопасность мероприятия обеспечивали от 150 до 200 сотрудников правопорядка, причём некоторым из них пришлось дежурить до 30 часов без перерыва.

Тем временем нью-йоркский художник Джастин Гиньяк превратил мусор с улиц возле Madison Square Garden в сувенир, который заинтересовал поклонников Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Пластиковые кубики с бытовыми отходами внутри, выпущенные после свадьбы пары, были полностью распроданы. Гиньяк начал собирать выброшенные предметы в районе арены после закрытой церемонии, устроив своеобразную охоту за «частицей события». Внутри небольших прозрачных контейнеров оказались окурки, соломинки, крышки от бутылок, пластиковые приборы, забытый на улице наушник AirPods и даже использованный тест на овуляцию.