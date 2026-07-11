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Регион
11 июля, 03:52

ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

В акватории Таганрогского залива в ходе атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) незначительные повреждения получили четыре судна различного назначения, в том числе танкер с грузом метанола. Угрозы разлива и течи вещества нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

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В ходе сегодняшней атаки беспилотных летательных аппаратов на суда в Таганрогском заливе погиб матрос технического судна. Более 15 беспилотников уничтожены при отражении атаки в Ростовской области. Целями противника стали Таганрог, Азовский и Неклиновский районы. Беспилотная опасность по региону сохраняется.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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