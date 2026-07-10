Слюсарь: Тушить пожар в Таганроге после атаки БПЛА будут ещё несколько дней

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил пункт временного размещения, где находятся эвакуированные жители. Он объяснил, что возвращение людей домой пока невозможно из-за продолжающихся работ.

«Встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности», — написал Слюсарь.

На месте происшествия работают пожарные расчёты и специальный пожарный поезд. Специалисты продолжают бороться с огнём на территории порта.

По словам губернатора, жители домов, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, могут вернуться после завершения основных работ. Предварительно, это может произойти через несколько дней.

Ранее в Таганроге ввели режим ЧС локального уровня. Для граждан развернули ПВР. Сообщалось, что там находится 44 человека, в том числе семеро детей. Напомним, что силы ПВО минувшей ночью сбили около 35 БПЛА в Ростовской области. При этом произошло возгорание на территории порта. Пострадавших, предварительно, нет.